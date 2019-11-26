Суд обязал Белый дом раскрыть документы о военной помощи Украине

Белый дом (фото — pixabay.com)

Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление обязаны предоставить документы, связанные с задержкой военной помощи Украине, Центру за целостность общества - некоммерческой организации, ведущей журналистские расследования. Такое решение принял вчера федеральный судья, сообщает The Hill.

Документы были запрошены на основании закона о свободе информации. Суд удовлетворил иск, поскольку запрос сделан с целью проинформировать общество в деле, вызывающем чрезвычайный национальный интерес.

Справка. О том, что военная помощь Украине была заблокирована, стало известно 29 августа. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на президента Владимира Зеленского.

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