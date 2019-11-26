Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд обязал Белый дом раскрыть документы о военной помощи Украине

Суд обязал Белый дом раскрыть документы о военной помощи Украине - Фото
Белый дом (фото — pixabay.com)
26.11.2019, 07:56

Запрос в рамках закона о свободе информации сделала организация, ведущая журналистские расследования

Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление обязаны предоставить документы, связанные с задержкой военной помощи Украине, Центру за целостность общества - некоммерческой организации, ведущей журналистские расследования. Такое решение принял вчера федеральный судья, сообщает The Hill.

Документы были запрошены на основании закона о свободе информации. Суд удовлетворил иск, поскольку запрос сделан с целью проинформировать общество в деле, вызывающем чрезвычайный национальный интерес.

Справка. О том, что военная помощь Украине была заблокирована, стало известно 29 августа. Вскоре появились предположения, что Трамп использовал военную помощь для давления на Украину с целью добиться расследований против своего возможного соперника Джозефа Байдена. Это привело к началу расследования об импичменте Трампа. В ходе расследования свидетели подтвердили, что Трамп лично распорядился заморозить военную помощь, и что она использовалась для давления на президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Конгресс получил новые записи о давлении Трампа на Украину

Напишите нам
пентагон импичмент военная помощь административно-бюджетное управление
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 