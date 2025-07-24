Судья ВАКС заявил о давлении из-за его решений по громким делам

Судья ВАКС заявил, что правоохранительные органы незаконно собирают информацию о нем, оказывая тем самым давление

Здание ВАКС (Фото: сайт суда)

Судья Высшего антикоррупционного суда обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в его деятельность. Об этом сообщает ВАКС.

"По всей видимости, вмешательство осуществляется со стороны правоохранительных органов и заключается в тайном, несанкционированном сборе информации о судье и его близких как средстве давления", – говорится в сообщении.

Судья ВАКС связывает подобные попытки давления с принятием им в качестве следственного судьи ряда судебных решений в уголовных производствах, которые вызвали значительный общественный интерес.

Судья ВАКС также сообщил, что попытки давления происходят на фоне активной информационной кампании с использованием различных информационных ресурсов, направленных на дискредитацию его и принятых им решений в определенных уголовных производствах.