Суддя ВАКС заявив про тиск через його рішення в гучних справах
Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора з повідомленням про втручання в його діяльність. Про це повідомляє ВАКС.
"Втручання здійснюється, ймовірно, з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб як засобу тиску", – йдеться в дописі.
Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує з ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес.
Суддя ВАКС також повідомив, що спроби тиску відбуваються на тлі активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях.
- ВАКС – це спеціалізований суд, який розглядає справи про корупційні злочини, особливо на високому рівні.
- 5 травня ВАКС узяв під варту колишнього заступника голови ОП Смирнова, але наступного дня за нього внесли 18 млн грн застави.
- 23 травня ВАКС засудив заступника голови Федерації профспілок України Саєнка до чотирьох років позбавлення волі за спробу підкупу суддів.
- 26 травня у ВАКС повідомляли, що у житлі співробітників апарату було виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження.
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