Суддя ВАКС заявив про тиск через його рішення в гучних справах

Суддя ВАКС заявив, що органи правопорядку несанкціоновано збирають про нього інформацію, чим чинять тиск

Будівля ВАКС (Фото: сайт суду)

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора з повідомленням про втручання в його діяльність. Про це повідомляє ВАКС.

"Втручання здійснюється, ймовірно, з боку органів правопорядку та полягає в негласному несанкціонованому збиранні інформації щодо судді та його близьких осіб як засобу тиску", – йдеться в дописі.

Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує з ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес.

Суддя ВАКС також повідомив, що спроби тиску відбуваються на тлі активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях.