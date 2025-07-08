Сухопутные войска об ударах по ТЦК: Стратегическая цель РФ сорвать мобилизацию в Украине

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Стратегическая цель россиян состоит в том, чтобы сорвать мобилизационные процессы в Украине. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Виталий Саранцев для разбора о российских ударах по зданиям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Их цель ясна. То есть это их стратегическая цель. Стратегическая цель – сорвать мобилизационные процессы в Украине", – сказал Саранцев.

По его словам, россияне понимают, что именно работа ТЦК и СП единственный на сегодняшний день эффективный способ комплектования Сил обороны. Оккупанты это понимают, поэтому пытаются разными способами остановить этот процесс или препятствовать ему.

Саранцев подчеркнул, что эту цель оккупанты стремятся достичь тремя способами: распространением фейков и манипуляций о мобилизации, распространением дискриминационных материалов о военных ТЦК и военно-политическое руководство; теракты против сотрудников ТЦК; и третье – это дроновые удары по зданиям ТЦК.

"То есть они [россияне] это предоставляют как поддержку со стороны украинского населения. Конечно, оно имеет целью еще ту часть украинских граждан, которые критически относятся к мобилизационным процессам... Они пытаются их привлечь на свою сторону. Мы видим все три основных направления противодействия мобилизации в украинские Силы обороны", — акцентировал Саранцев.