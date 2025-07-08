Речник Сухопутних військ про удари по ТЦК: Стратегічна мета Росії – зірвати мобілізацію в Україні

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Стратегічна мета росіян полягає в тому, щоб зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сухопутних військ Збройних Сил України Віталій Саранцев для розбору про російські удари по будівлях Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Їхня мета зрозуміла. Тобто це їхня стратегічна мета. Стратегічна мета – зірвати мобілізаційні процеси в Україні", – сказав Саранцев.

За його словами, росіяни розуміють, що саме робота ТЦК та СП єдиний на сьогодні ефективний спосіб комплектування Сил оборони. Окупанти це розуміють, тому намагаються різними способами зупинити цей процес або ж перешкоджати йому.

Саранцев наголосив, що цієї мети окупанти прагнуть досягнути трьома способами: поширенням фейків та маніпуляцій про мобілізацію, розповсюдженням дискримінаційних матеріалів про військових ТЦК та військово-політичне керівництво; теракти проти співробітників ТЦК; і третє – це дронові удари по будівлях ТЦК.

"Тобто вони [росіяни] це подають як підтримку з боку українського населення. Звичайно, воно має на меті ще ту частину українських громадян, які критично ставляться до мобілізаційних процесів... Вони намагаються їх залучити на свою сторону. Ми бачимо всі три основні напрямки протидії мобілізації до українських Сил оборони", – акцентував Саранцев.