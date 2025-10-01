Сумы, Краматорск, Покровск: Зеленский присвоил 16 городам звание "Город-герой Украины"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

16 городов Украины получили звание городов-героев за противостояние российской агрессии. Соответствующий указ 30 сентября подписал президент Владимир Зеленский.

"С целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, постановляю присвоить почетное отличие "Город-герой Украины", – говорится в сообщении.

Звания получили:

→ Баштанка (Николаевская область);

→ Вознесенск (Николаевская область);

→ Гуляйполе (Запорожская область);

→ Дружковка (Донецкая область);

→ Константиновка (Донецкая область);

→ Краматорск (Донецкая область);

→ Купянск (Харьковская область);

→ Марганец (Днепропетровская область);

→ Никополь (Днепропетровская область);

→ Орехов (Запорожская область);

→ Павлоград (Днепропетровская область);

→ Покровск (Донецкая область);

→ Славянск (Донецкая область);

→ Староконстантинов (Хмельницкая область);

→ Сумы (Сумская область);

→ Тростянец (Сумская область).

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 30 сентября.

Председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин напомнил, что Дружковка была оккупирована весной-летом 2014 года, в июле она была освобождена.

Константиновка в 2022 стала тылом для военных и убежищем для тысяч гражданских. С начала 2025 года город находится под усиленными атаками, а с мая – в зоне боев.

Краматорск также пережил оккупацию в 2014 году, но был освобожден за несколько месяцев и стал временным админцентром области и главным логистическим хабом. Покровск с лета 2024 года стал зоной активных боевых действий, враг активно пытается захватить его.

Славянск – это первый город, который "принял удар" в 2014-м, а с 2022 – это прифронтовой город, где работает единственный на область роддом.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что Орехов с первых дней полномасштабной войны находится под постоянными вражескими атаками. Несмотря на это в городе продолжают проживать более 700 украинцев, работают коммунальные предприятия.

Гуляйполе также, несмотря на ежедневные обстрелы и значительные разрушения, продолжает жить. В городе остается около 1000 жителей.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров отметил, что Сумы россияне пытались захватить с первых дней полномасштабной войны, но город выстоял "благодаря единству жителей и военных".

Тростянец – один из наиболее пострадавших городов области, который месяц находился в оккупации, но был освобожден 26 марта 2022 года.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким напомнил, что жители Баштанки развернули активное сопротивление россиянам и 1 марта 2022 года вступили в бой против двух российских колонн с танками, БМП и грузовиками с пушками. Они смогли разбить колонну врага из более 400 боевых машин и захватить еще 30 единиц техники.

Благодаря этому удалось затормозить продвижение оккупантов и удержать город в течение недели, пока не подразделения Сил обороны.

Вознесенск находился в зоне активных боевых действий со 2 по 15 марта 2022 года. Местные вместе с военными вступили в бой с россиянами и не дали им захватить город. Они взорвали мост через реку и железнодорожный мост, остановив наступление трех колонн оккупантов и разбив их.

Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин отметил, что Староконстантинов имеет стратегическое значение для обороноспособности Украины. С начала 2025 года город претерпел почти 30 ракетных и около 300 дроновых обстрелов.

Купянск был под оккупацией с 27 февраля по 16 сентября 2022 года, напомнил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По состоянию на сегодняшний день город остается в зоне активных боевых действий и находится под постоянными российскими обстрелами.