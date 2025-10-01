Суми, Краматорськ, Покровськ: Зеленський надав 16 містам звання "Місто-герой України"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

16 міст України отримали звання "Місто-герой" за протистояння російській агресії. Відповідний указ 30 вересня підписав президент Володимир Зеленський.

"З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, постановляю надати почесну відзнаку "Місто-герой України", – йдеться у повідомленні.

Звання отримали:

→ Баштанка (Миколаївська область);

→ Вознесенськ (Миколаївська область);

→ Гуляйполе (Запорізька область);

→ Дружківка (Донецька область);

→ Костянтинівка (Донецька область);

→ Краматорськ (Донецька область);

→ Куп’янськ (Харківська область);

→ Марганець (Дніпропетровська область);

→ Нікополь (Дніпропетровська область);

→ Оріхів (Запорізька область);

→ Павлоград (Дніпропетровська область);

→ Покровськ (Донецька область);

→ Слов’янськ (Донецька область);

→ Старокостянтинів (Хмельницька область);

→ Суми (Сумська область);

→ Тростянець (Сумська область).

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 30 вересня.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін нагадав, що Дружківка була окупована навесні-влітку 2014 року, в липні її було звільнено.

Костянтинівка у 2022 році стала тилом для військових і прихистком для тисяч цивільних. Від початку 2025 року місто перебуває під посиленими атаками, а з травня – у зоні боїв.

Краматорськ також пережив окупацію у 2014 році, але був звільнений за кілька місяців та став тимчасовим адмінцентром області й головним логістичним хабом. Покровськ з літа 2024 року став зоною активних бойових дій, ворог активно намагається захопити його.

Слов’янськ – це перше місто, яке "прийняло удар" у 2014-му, а від 2022 року – це прифронтове місто, де працює єдиний на область пологовий будинок.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що Оріхів з перших днів повномасштабної війни перебуває під постійними ворожими атаками. Попри це, в місті продовжують проживати понад 700 українців, працюють комунальні підприємства.

Гуляйполе, також попри щоденні обстріли та значні руйнування, продовжує жити. В місті лишаються близько 1000 жителів.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що Суми росіяни намагалися захопити з перших днів повномасштабної війни, але місто вистояло "завдяки єдності мешканців і військових".

Тростянець – одне з найбільш постраждалих міст області, яке місяць перебувало в окупації, але було звільнено 26 березня 2022 року.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім нагадав, що мешканці Баштанки розгорнули активний супротив росіянам та 1 березня 2022 року вступили в бій проти двох російських колон із танками, БМП та вантажівками з гарматами. Вони змогли розбити колону ворога з понад 400 бойових машин і захопити ще 30 одиниць техніки.

Завдяки цьому вдалося загальмувати просування окупантів та втримати місто протягом тижня, доки не прийшли підрозділи Сил оборони.

Вознесенськ перебував у зоні активних бойових дій з 2 до 15 березня 2022 року. Місцеві разом з військовими вступили в бій з росіянами та не дали їм захопити місто. Вони підірвали міст через річку та залізничний міст, зупинивши наступ трьох колон окупантів та розбивши їх.

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що Старокостянтинів має стратегічне значення для обороноздатності України. З початку 2025 року місто зазнало майже 30 ракетних та близько 300 дронових обстрілів.

Куп’янськ був під окупацією з 27 лютого до 16 вересня 2022 року, нагадав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Станом на сьогодні місто залишається в зоні активних бойових дій і перебуває під постійними російськими обстрілами.