Силы обороны стабилизировали ситуацию в Волчанске – спикер ВСУ
Ситуация в Харьковской области остается сложной и изменчивой, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске. Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
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Волошин отметил, что враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений вблизи Липцев, Волчанска, Старицы.
Он отметил, что российская армия сочетает наземные штурмы с авиационными ударами: враг применяет авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.
Представитель "Хортицы" акцентировал, что на Харьковском направлении за прошедший день россияне совершили 83 атаки и по состоянию на утро 21 мая уже произошло пять боевых столкновений. В то же время он отметил, что по сравнению с прошлыми сутками, количество боестолкновений с врагом снизилось почти вдвое.
"Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодцу и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск", – отметил он.
Волошин добавил, что вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск, однако Силы обороны держатся, пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, где враг намеревался закрепиться как раз в жилой застройке.
- 16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской МВА.
- По состоянию на 20 мая из приграничных районов Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.
- 20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.
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