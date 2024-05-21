Силы обороны стабилизировали ситуацию в Волчанске – спикер ВСУ

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Ситуация в Харьковской области остается сложной и изменчивой, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске. Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

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Волошин отметил, что враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений вблизи Липцев, Волчанска, Старицы.

Он отметил, что российская армия сочетает наземные штурмы с авиационными ударами: враг применяет авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области.

Карта: Deepstate

Представитель "Хортицы" акцентировал, что на Харьковском направлении за прошедший день россияне совершили 83 атаки и по состоянию на утро 21 мая уже произошло пять боевых столкновений. В то же время он отметил, что по сравнению с прошлыми сутками, количество боестолкновений с врагом снизилось почти вдвое.

"Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодцу и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск", – отметил он.

Волошин добавил, что вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск, однако Силы обороны держатся, пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, где враг намеревался закрепиться как раз в жилой застройке.

16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской МВА.

По состоянию на 20 мая из приграничных районов Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.

20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

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