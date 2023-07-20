Сырский о потерях ВСУ при наступлении: Хорошо планируем, маневрируем, чтобы их было меньше

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что каждая операция Вооруженных Сил Украины тщательно планируется для минимизации потерь. Об этом он сообщил в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, сегодня он понимает необходимость наступления, чтобы не дать возможность россиянам перехватить оперативную инициативу на фронте.

Он отметил, что за время долгих боев за Бахмут ВСУ были вынуждены только обороняться.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.