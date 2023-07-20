Сырский о потерях ВСУ при наступлении: Хорошо планируем, маневрируем, чтобы их было меньше
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что каждая операция Вооруженных Сил Украины тщательно планируется для минимизации потерь. Об этом он сообщил в интервью BBC.
По его словам, сегодня он понимает необходимость наступления, чтобы не дать возможность россиянам перехватить оперативную инициативу на фронте.
Он отметил, что за время долгих боев за Бахмут ВСУ были вынуждены только обороняться.
"На фоне общей оборонной операции мы проводим наступательные действия по нескольким направлениям, создавая отдельное преимущество на достаточно ограниченных участках. И тогда мы используем свое преимущество. Ну, и главное – это дает очень большой моральный стимул", — заявил генерал.
Сырский сказал, что продвижение происходит "не как попало", так как каждая операция является "очень продуманной".
"Каждый день таких наступательных действий подробно планируется, поэтому у нас значительно меньшие потери в личном составе. И преуспеваем в основном за счет применения маневра, ударов во фланг, обходов, охватов и выходов в тыл", — подчеркнул военачальник.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, свыше 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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