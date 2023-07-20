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Сырский о потерях ВСУ при наступлении: Хорошо планируем, маневрируем, чтобы их было меньше

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 11:34
Сырский о потерях ВСУ при наступлении: Хорошо планируем, маневрируем, чтобы их было меньше - Фото
Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что каждая операция Вооруженных Сил Украины тщательно планируется для минимизации потерь. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, сегодня он понимает необходимость наступления, чтобы не дать возможность россиянам перехватить оперативную инициативу на фронте. 

Он отметил, что за время долгих боев за Бахмут ВСУ были вынуждены только обороняться. 

"На фоне общей оборонной операции мы проводим наступательные действия по нескольким направлениям, создавая отдельное преимущество на достаточно ограниченных участках. И тогда мы используем свое преимущество. Ну, и главное – это дает очень большой моральный стимул", — заявил генерал.

Сырский сказал, что продвижение происходит "не как попало", так как каждая операция является "очень продуманной".  

"Каждый день таких наступательных действий подробно планируется, поэтому у нас значительно меньшие потери в личном составе. И преуспеваем в основном за счет применения маневра, ударов во фланг, обходов, охватов и выходов в тыл", — подчеркнул военачальник. 

Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.

Читайте также: Сырский: Быстрые результаты в наступлении почти невозможны. Вернуть Бахмут — дело чести

Дмитрий Гриниченко
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