Сирський про втрати ЗСУ під час наступу: Добре плануємо, маневруємо, щоб їх було менше

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що кожна операція Збройних сил України ретельно планується для мінімізації втрат. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, сьогодні він розуміє необхідність наступу, щоб не дати росіянам можливість перехопити оперативну ініціативу на фронті.

Він зазначив, що за час довгих боїв за Бахмут ЗСУ були змушені лише оборонятися.

"На тлі загальної оборонної операції ми проводимо наступальні дії на кількох напрямках, створюючи окрему перевагу на досить обмежених ділянках. І тоді ми використовуємо свою перевагу. Ну, і головне — це дає дуже великий моральний стимул", — заявив генерал.

Сирський сказав, що просування відбувається "не абияк", тому що кожна операція є "дуже продуманою".

"Кожен день таких наступальних дій докладно планується, тому у нас значно менші втрати в особовому складі. І досягаємо успіху в основному за рахунок застосування маневру, ударів у фланг, обходів, охоплень і виходів у тил", — підкреслив воєначальник.

Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районі Бахмута та Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень.

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