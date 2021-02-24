"Огромная проблема". Сытник заявил, что Венедиктова с сентября фактически руководит САП
Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что с сентября 2020-го Специализированной антикоррупционной прокуратурой фактически руководит генпрокурор Ирина Венедиктова. По его мнению, это "огромная проблема", заявил Сытник в интервью Цензор.нет.
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"В августе 2020-го руководитель САП Холодницкий подал в отставку и, начиная с сентября 2020 года, руководителем САП фактически является генеральный прокурор. Это огромная проблема", – сказал Сытник.
По его словам, из-за отсутствия постоянного руководителя не работают некоторые ключевые гарантии независимости САП от генпрокуроров.
Директор НАБУ говорит, что это происходит "исключительно" из-за того, что и. о. главы САП не обладает тем объемом полномочий, который есть у постоянного главы.
"Это касается формирования групп прокуроров по уголовным производствам НАБУ. И я уверен, что если бы все же был руководитель САП, то такой ночной смены генпрокурором группы прокуроров, которая произошла по делу Татарова (замглавы Офиса президента, – ред.), не было бы. Поэтому это является огромной проблемой, о чем мы постоянно подчеркиваем", – объяснил Сытник.
LIGA.net направила запросы в Офис генпрокурора и САП с просьбой отреагировать на заявление Сытника.
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