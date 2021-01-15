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Татаров купил обучение в университете Вашингтона за 270 000 грн – декларация

15.01.2021, 15:32
Татаров купил обучение в университете Вашингтона за 270 000 грн – декларация - Фото
Олег Татаров (Фото со страницы в Telegram)

Замглавы Офиса президента Олег Татаров купил обучение в университете в столице США Вашингтоне. Его декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии опубликовало Нацагентство по предотвращению коррупции.

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В документе указано, что 13 января Татаров оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США. 

Из декларации неясно, оплачивал Татаров образование для себя или же для другого лица. Также неизвестно, чему учили или будут учить в университете клиента. LIGA.net обратилась в Офис президента с просьбой уточнить эту информацию.

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Марк Сировой
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образование декларация университет вашингтон офис президента Олег Татаров

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