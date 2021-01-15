Татаров купил обучение в университете Вашингтона за 270 000 грн – декларация
15.01.2021, 15:32
Олег Татаров (Фото со страницы в Telegram)
Замглавы Офиса президента Олег Татаров купил обучение в университете в столице США Вашингтоне. Его декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии опубликовало Нацагентство по предотвращению коррупции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В документе указано, что 13 января Татаров оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
Из декларации неясно, оплачивал Татаров образование для себя или же для другого лица. Также неизвестно, чему учили или будут учить в университете клиента. LIGA.net обратилась в Офис президента с просьбой уточнить эту информацию.
- НАБУ и САП подозревают Татарова в причастности к фальсификации экспертизы по делу Укрбуда.
- 24 декабря 2020-го Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. В НАБУ это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения .
- Избрание меры пресечения Татарову должно было состояться 24 декабря, однако его перенесли из-за передачи дела в СБУ. 28 декабря ВАКС также не смог избрать Татарову меру пресечения – на заседание не явились прокуроры.
Читайте также: Как власть Владимира Зеленского защищает Татарова. Хронология главного скандала страны
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developerРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии