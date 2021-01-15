Татаров купил обучение в университете Вашингтона за 270 000 грн – декларация

Замглавы Офиса президента Олег Татаров купил обучение в университете в столице США Вашингтоне. Его декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии опубликовало Нацагентство по предотвращению коррупции.

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В документе указано, что 13 января Татаров оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Из декларации неясно, оплачивал Татаров образование для себя или же для другого лица. Также неизвестно, чему учили или будут учить в университете клиента. LIGA.net обратилась в Офис президента с просьбой уточнить эту информацию.

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Марк Сировой

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