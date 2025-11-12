"Теневой флот" РФ может не только запускать дроны, но и возить оружие – исследователь Кохв

Теневой флот РФ (Илюстративное фото: musavat.biz)

"Российский теневой флот" – это пул угроз для Европы. Он может использоваться не только для вероятного запуска дронов, но и для перевозки оружия или сбора данных, сообщили ЛИГА.net знающие собеседники.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил, что теоретически Россия действительно может запускать дроны по странам ЕС именно с танкеров "теневого флота", которые курсируют вокруг всего европейского континента. Это превращает их в "плавучие платформы для запуска БпЛА", а все морское пространство Европы – в потенциальную зону риска.

Руководитель программы безопасности и устойчивости к кризисам Международного центра оборонных исследований (RKK) Марек Кохв рассказал ЛИГА.netчто в целом так называемый теневой флот Россия может использовать для широкого спектра задач: транспортировать оружие, при необходимости доставлять военизированные элементы, участвует в сборе разведывательной информации.

"Его первоначальное назначение (перевозка грузов в обход санкций) – лишь один из видов. Мы уже наблюдали, что такие суда могут повреждать критически важную подводную инфраструктуру. Запуск БпЛА с их палуб очень правдоподобен... Это прямая и четкая угроза для всех морских государств ЕС", – говорит Кохв.

Бельгийский депутат Европейского парламента Воутер Беке отметил, что дроновые провокации, в частности на Бельгию, могут быть организованы Россией через вербовку или давление на криминальные группы внутри ЕС и за его пределами. Благодаря этому Кремль может отрицать собственную причастность.

"Однако, учитывая сложность некоторых из инцидентов, это может быть организовано и на более централизованном уровне. Технически запуски с танкеров или судов в море возможны, но мы еще не имеем убедительных доказательств. Нам нужно оставаться осторожными, но реалистичными относительно моделей поведения, которые мы наблюдали у России в прошлом", – отмечает евродепутат.