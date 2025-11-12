Тіньовий флот Росії може не тільки запускати дрони, але й перевозити зброю – дослідник Кохв

Тіньовий флот РФ (Ілюстративне фото: musavat.biz)

Російський тіньовий флот – це пул загроз для Європи. Він може використовуватися не тільки для ймовірного запуску дронів, але й для перевезення зброї або збору даних, повідомили LIGA.net обізнані співрозмовники.

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зазначив, що теоретично Росія дійсно може запускати дрони по країнах ЄС саме з танкерів тіньового флоту, які курсують навколо всього Європейського континенту. Це перетворює їх на "плавучі платформи для запуску БпЛА", а увесь морський простір Європи – на потенційну зону ризику.

Керівник програми безпеки та стійкості до криз Міжнародного центру оборонних досліджень (RKK) Марек Кохв розповів LIGA.net, що загалом так званий тіньовий флот Росія може використовувати для широкого спектра завдань: транспортувати зброю, за потреби доставляти воєнізовані елементи, брати участь у зборі розвідувальної інформації.

"Його початкове призначення (перевезення вантажів в обхід санкцій) – лише один із видів. Ми вже спостерігали, що такі судна можуть пошкоджувати критично важливу підводну інфраструктуру. Запуск БпЛА з їхніх палуб є дуже правдоподібним... Це пряма і чітка загроза для всіх морських держав ЄС", – каже Кохв.

Бельгійський депутат Європейського парламенту Воутер Беке зазначив, що дронові провокації, зокрема на Бельгію, можуть бути організовані Росією через вербування або тиск на кримінальні групи усередині ЄС та за його межами. Завдяки цьому Кремль може заперечувати власну причетність.

"Однак, з огляду на складність деяких з інцидентів, це може бути організовано і на більш централізованому рівні. Технічно запуски з танкерів або суден у морі є можливими, але ми ще не маємо переконливих доказів. Нам потрібно залишатися обережними, але реалістичними щодо моделей поведінки, які ми спостерігали у Росії в минулому", – наголошує євродепутат.