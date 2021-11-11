Терехова зарегистрировали мэром Харькова
11.11.2021, 19:14
Игорь Терехов (скриншот с видео)
Харьковская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова мэром города.
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По словам главы комиссии, Терехов набрал на выборах 146 240 голосов.
На внеочередной сессии Харьковского горсовета Терехов принес присягу городского главы.
Ранее Терехов сложил полномочия секретаря горсовета. Депутатом вместо него стал кандидат от Блока Кернеса — Успешный Харьков Алексей Топчий.
- 31 октября 2021-го в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.
- По данным сети ОПОРА, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями админресурса в интересах Терехова. ОПОРА заявила, что выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова.
- 1 ноября Харьковская городская ТИК объявила о победе Терехова на выборах мэра.
- 2 ноября ОПОРА просила Харьковскую ТИК отменить решение о признании Терехова избранным мэром и заявила, что обратится в суд.
- 7 ноября Окружной админсуд Харькова отказал ОПОРЕ в удовлетворении исковых требований по выявленным разногласиям в протоколах участковых избиркомов и районной ТИК.
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