UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Терехова зарегистрировали мэром Харькова

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 19:14
Терехова зарегистрировали мэром Харькова - Фото
Игорь Терехов (скриншот с видео)

Харьковская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова мэром города.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы комиссии, Терехов набрал на выборах 146 240 голосов.

На внеочередной сессии Харьковского горсовета Терехов принес присягу городского главы.

Ранее Терехов сложил полномочия секретаря горсовета. Депутатом вместо него стал кандидат от Блока Кернеса — Успешный Харьков Алексей Топчий.

  • 31 октября 2021-го в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%. 
  • По данным сети ОПОРА, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями админресурса в интересах Терехова. ОПОРА заявила, что выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова. 
  • 1 ноября Харьковская городская ТИК объявила о победе Терехова на выборах мэра.
  • 2 ноября ОПОРА просила Харьковскую ТИК отменить решение о признании Терехова избранным мэром и заявила, что обратится в суд.
  • 7 ноября Окружной админсуд Харькова отказал ОПОРЕ в удовлетворении исковых требований по выявленным разногласиям в протоколах участковых избиркомов и районной ТИК. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы Харьков игорь терехов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 