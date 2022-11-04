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Токаев: В мире наблюдается тревожная тенденция с частыми упоминаниями ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 12:37
Токаев: В мире наблюдается тревожная тенденция с частыми упоминаниями ядерного оружия - Фото
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Акорда)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в мире наблюдается "тревожная тенденция" с частыми упоминаниями возможного применения ядерного оружия. Об этом он сообщил на встрече с главами иностранных дипломатических миссий.

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По его словам, Казахстан твердо привержен "ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия".

"Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", — сказал Токаев.

Он отметил, что страна "решительно" выступает за сохранение ключевых принципов договора о нераспространении ядерного оружия.

"Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия", — заявил он.

Токаев высказал уверенность в том, что дипломатия — это единственный инструмент управления международными отношениями. 

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Дмитро Гриниченко
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ядерное оружие казахстан Касым-Жомарт Токаев
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