Токаев: В мире наблюдается тревожная тенденция с частыми упоминаниями ядерного оружия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в мире наблюдается "тревожная тенденция" с частыми упоминаниями возможного применения ядерного оружия. Об этом он сообщил на встрече с главами иностранных дипломатических миссий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Казахстан твердо привержен "ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия".

"Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", — сказал Токаев.

Он отметил, что страна "решительно" выступает за сохранение ключевых принципов договора о нераспространении ядерного оружия.

"Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия", — заявил он.

Токаев высказал уверенность в том, что дипломатия — это единственный инструмент управления международными отношениями.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.