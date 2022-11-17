Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда по MH17 – Резников

Только победа Украины над Россией позволит исполнить решение суда по делу MH17. Об этом заявил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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Резников написал, что Украина приветствует решение Окружного суда Гааги в Нидерландах по делу MH17.

Он отметил, что суд подтвердил выводы Объединенной следственной группы о том, что MH17 был сбит российской системой "Бук", приговорил виновных в совершении преступления к пожизненным срокам заключения и обязал их выплатить компенсацию.

"Но ни террористическое государство, ни его военные преступники раскаиваться и отбывать наказание не собираются. Наоборот: они совершают все новые преступления – убийства, пытки и разрушения. Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда", – подчеркнул министр.

Сегодня суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.

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Сергій Бережний

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