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Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда по MH17 – Резников

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17.11.2022, 19:14
Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда по MH17 – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото - EPA)

Только победа Украины над Россией позволит исполнить решение суда по делу MH17. Об этом заявил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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Резников написал, что Украина приветствует решение Окружного суда Гааги в Нидерландах по делу MH17.

Он отметил, что суд подтвердил выводы Объединенной следственной группы о том, что MH17 был сбит российской системой "Бук", приговорил виновных в совершении преступления к пожизненным срокам заключения и обязал их выплатить компенсацию.

"Но ни террористическое государство, ни его военные преступники раскаиваться и отбывать наказание не собираются. Наоборот: они совершают все новые преступления – убийства, пытки и разрушения. Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда", – подчеркнул министр.

Сегодня суд заявил, что обвинения против террориста Игоря Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.

Также суд официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключение следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все обвинения "голословными". Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Читайте также: Украина продолжает добиваться ответственности виновных в уничтожении рейса MH17 – МИД

Сергій Бережний
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Алексей Резников приговор MH17 Окружной суд Гааги
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