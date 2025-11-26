Трамп отрицает установление дедлайна для заключения "мирного соглашения"
Президент США Дональд Трамп отрицает любые конкретные дедлайны для заключения "мирного соглашения" по урегулированию российско-украинской войны. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force.
У главы Белого дома спросили, остается ли актуальной дата 27 ноября (День благодарения), которая ранее звучала как крайний срок для принятия "мирного плана". На прошлой неделе Трамп говорил, что "четверг – это последний срок".
"У меня нет дедлайна. Я просто... Знаете, что для меня является дедлайном? Когда все закончится", – ответил Трамп.
Он добавил, что "все теряют много людей" и "устали воевать".
В этом же разговоре глава Белого дома назвал "стандартной практикой" разговор между американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым. Во время диалога американский представитель давал советы россиянину по поводу дальнейшего представления предложений "мирного соглашения" главе Штатов.
- 25 ноября Трамп заявил, что стороны близки к заключению мирного соглашения в войне России против Украины.
- В тот же день Трамп поручил специальному представителю США Стиву Уиткоффу встретиться с диктатором России Владимиром Путиным, а министру армии Дэну Дрисколлу – с украинской стороной.
