Трамп отрицает установление дедлайна для заключения "мирного соглашения"

Президент США Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Neil Hall)

Президент США Дональд Трамп отрицает любые конкретные дедлайны для заключения "мирного соглашения" по урегулированию российско-украинской войны. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force.

У главы Белого дома спросили, остается ли актуальной дата 27 ноября (День благодарения), которая ранее звучала как крайний срок для принятия "мирного плана". На прошлой неделе Трамп говорил, что "четверг – это последний срок".

"У меня нет дедлайна. Я просто... Знаете, что для меня является дедлайном? Когда все закончится", – ответил Трамп.

Он добавил, что "все теряют много людей" и "устали воевать".

В этом же разговоре глава Белого дома назвал "стандартной практикой" разговор между американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым. Во время диалога американский представитель давал советы россиянину по поводу дальнейшего представления предложений "мирного соглашения" главе Штатов.