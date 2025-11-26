Трамп заперечив встановлення дедлайну для укладання "мирної угоди"

Президент США Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Neil Hall)

Президент США Дональд Трамп заперечив будь-які конкретні дедлайни для укладання "мирної угоди" з врегулювання російсько-української війни. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force.

У очільника Білого дому запитали, чи лишається актуальною дата 27 листопада (День подяки), яка раніше звучала як крайній термін для ухвалення "мирного плану". Минулого тижня Трамп казав, що "четвер – це останній термін".

"У мене немає дедлайну. Я просто... Знаєте, що для мене є дедлайном? Коли все закінчиться", – відповів Трамп.

Він додав, що "всі втрачають багато людей" й "втомились воювати".

В цій же розмові глава Білого дому назвав "стандартною практикою" розмову між американським спецопсланником Стівом Віткоффом і помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим. Під час діалогу американський представник давав поради росіянину щодо подальшого представлення пропозицій "мирної угоди" главі Штатів.