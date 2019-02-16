Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.02.2019, 07:54

Трамп подписал бюджет США и увеличил помощь на оборону Украины

Трамп подписал бюджет США и увеличил помощь на оборону Украины - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украины

Реклама
Реклама

В пятницу, 15 февраля, президент США Дональд Трамп подписал бюджет США на новый финансовый год и одобренный Конгрессом пакет законодательных актов для увеличения финансовой помощи Украине до 700 млн долларов. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели (оказание военно-технической поддержки - ред.), составляет почти 695,7 млн долларов США", - сказано в сообщении.

Реклама

Как отмечается, средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украины.

В бюджет включены средства на строительство стены на южной границе США. Десократическая и Республиканская партии в Конгрессе договорились о выделении 1,37 млрд долларов вместо необходимых 5,7 млрд долларов. Остальные средства Трамп намерен привлечь через механизмы чрезвычайной ситуации, которые позволяют привлекать средства из других статей бюджета.

В распространенном письменном заявлении министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен говорится, что 333 млрд долларов выделяются на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, минфина, минторга и министерства внутренней безопасности. Для остальных госучреждений ранее одобрили выделение средств по сентябрь 2019 года.

Читайте также: ЧП в США. Что это значит и зачем это Трампу

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Четверть федеральных учреждений США не работали с 22 декабря. 29 января Трамп подписал постановление о прекращении шатдауна. Он сказал, что не исключает очередной волны шатдауна, если Конгресс не выделит средства стену на границе с Мексикой.

Отправить:
Распечатать:
Теги: шатдаун, Украина, США, дональд трамп, помощь, конгресс, стена, бюджет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 