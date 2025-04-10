Трамп предупредил Китай, что у США есть "самое мощное оружие в мире"

По словам лидера США, он сможет заключить соглашение с Китаем, которое будет выгодно обеим сторонам

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп после повышения пошлин предупредил Китай, что у него есть "самое мощное оружие в мире". Однако о чем именно шла речь, американский лидер не уточнил, передает Newsweek

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Выступая 9 апреля в Овальном кабинете, Трамп заявил, что не боится дальнейшей вероятной "эскалации" экономического конфликта с Китаем. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин — "один из самых умных людей в мире".

"Я не думаю, что он позволит этому случиться... У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть. Так что никто этого делать не будет", – сказал он журналистам, не уточнив, о чем идет речь.

Американский президент подчеркнул, что США "гораздо могущественнее, чем люди думают".

Также, по словам Трампа, США и Китай в конце концов заключат "очень хорошее соглашение", которое будет выгодно обеим странам.