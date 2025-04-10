Трамп предупредил Китай, что у США есть "самое мощное оружие в мире"
Президент США Дональд Трамп после повышения пошлин предупредил Китай, что у него есть "самое мощное оружие в мире". Однако о чем именно шла речь, американский лидер не уточнил, передает Newsweek
Выступая 9 апреля в Овальном кабинете, Трамп заявил, что не боится дальнейшей вероятной "эскалации" экономического конфликта с Китаем. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин — "один из самых умных людей в мире".
"Я не думаю, что он позволит этому случиться... У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть. Так что никто этого делать не будет", – сказал он журналистам, не уточнив, о чем идет речь.
Американский президент подчеркнул, что США "гораздо могущественнее, чем люди думают".
Также, по словам Трампа, США и Китай в конце концов заключат "очень хорошее соглашение", которое будет выгодно обеим странам.
- 2 апреля Трамп ввел высокие пошлины на иностранные товары практически из всех стран мира, хотя России в списке нет.
- 8 апреля Бессент заявил, что почти 70 стран мира обратились к США для переговоров о новых пошлинах. А Трамп заявил, что страны звонят ему и "целуют в задницу", чтобы заключить торговое соглашение.
- 8 апреля Трамп повысил тарифы для Китая до 125% и объявил 90-дневную паузу для более чем 75 стран.
- 10 апреля в Европе поддержали решение Трампа приостановить пошлины и заявили, что это дверь к переговорам.