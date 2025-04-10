Трамп попередив Китай, що у США є "найпотужніша зброя у світі"
Президент США Дональд Трамп після підвищення мит попередив Китай, що має "найпотужнішу зброю у світі". Однак про що саме йшлося, американський лідер не уточнив, передає Newsweek.
Виступаючи 9 квітня в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що не боїться подальшої ймовірної "ескалації" економічного конфлікту з Китаєм. За його словами, голова КНР Сі Цзіньпін — "один із найрозумніших людей у світі".
"Я не думаю, що він дозволить цьому статися... У нас є зброя, про яку ніхто не має жодного уявлення, що це таке. І це найпотужніша зброя у світі, яка у нас є. Так що ніхто цього робити не буде", – сказав він журналістам, не уточнивши, про що йдеться.
Американський президент підкреслив, що США "набагато могутніші, ніж люди думають".
Також, за словами Трампа, США та Китай врешті-решт укладуть "дуже хорошу угоду", яка буде вигідна обом країнам.
- 2 квітня Трамп ввів високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу, хоча Росії у списку немає.
- 8 квітня Бессент заявив, що майже 70 країн світу звернулися до США для переговорів про нові мита. А Трамп заявив, що країни телефонують йому і "цілують у дупу", щоб укласти торгову угоду.
- 8 квітня Трамп підвищив тарифи для Китаю до 125% та оголосив 90-денну паузу для більш ніж 75 країн.
- 10 квітня в Європі підтримали рішення Трампа призупинити мита та заявили, що це двері до переговорів.