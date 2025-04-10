Трамп попередив Китай, що у США є "найпотужніша зброя у світі"

За словами лідера США, він зможе укласти угоду з Китаєм, яка буде вигідна обом сторонам

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп після підвищення мит попередив Китай, що має "найпотужнішу зброю у світі". Однак про що саме йшлося, американський лідер не уточнив, передає Newsweek.

Виступаючи 9 квітня в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що не боїться подальшої ймовірної "ескалації" економічного конфлікту з Китаєм. За його словами, голова КНР Сі Цзіньпін — "один із найрозумніших людей у світі".

"Я не думаю, що він дозволить цьому статися... У нас є зброя, про яку ніхто не має жодного уявлення, що це таке. І це найпотужніша зброя у світі, яка у нас є. Так що ніхто цього робити не буде", – сказав він журналістам, не уточнивши, про що йдеться.

Американський президент підкреслив, що США "набагато могутніші, ніж люди думають".

Також, за словами Трампа, США та Китай врешті-решт укладуть "дуже хорошу угоду", яка буде вигідна обом країнам.