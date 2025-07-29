Трамп сократил срок для Путина из-за дела Эпштейна и сделки с ЕС – Безсмертный

Дипломат подчеркнул, что пока заявление американского президента в отношении России следует воспринимать как информационный инструмент

Роман Безсмертный (Фото: Facebook дипломата)

Президент США Дональд Трамп решил сократить сроки, которые он ранее устанавливал для российского диктатора Владимира Путина о подписании мирного соглашения из-за скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна и тарифного соглашения с Европейским союзом. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный в интервью LIGA.net.

Обе причины важны и весомы для американского лидера, хотя и лежат в совершенно разных плоскостях.

"Первая причина в том, что Трампу сегодня крайне необходимо получить различные информационные сообщения, которые бы сбили шторм, поднимающийся против него по делу о файлах Эпштейна. Ситуация там разворачивается в неприятном, я бы даже сказал, опасном для него направлении", – сказал Безсмертный.

Вторым фактором дипломат назвал успешное завершение переговоров по таможенно-тарифным отношениям с Европейским союзом.

"В рамках этого соглашения очень большое значение придается двум вопросам – безопасности Европы и помощи Украине", – подчеркнул посол.

Он добавил, что к атаке на Россию Трампа также подтолкнула беседа с Киром Стармером в Шотландии.

Безсмертный подчеркнул, что пока что ультиматум президента США является лишь "информационным инструментом".

"Даже ответ из Москвы такого же характера. Потому что Медведев и Песков – это не фигуры, которые совершают действия, это фигуры, которые потрясают информационное пространство", – заявил дипломат.

Однако он считает, что ситуация будет развиваться.