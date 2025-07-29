Трамп сократил срок для Путина из-за дела Эпштейна и сделки с ЕС – Безсмертный
Президент США Дональд Трамп решил сократить сроки, которые он ранее устанавливал для российского диктатора Владимира Путина о подписании мирного соглашения из-за скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна и тарифного соглашения с Европейским союзом. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный в интервью LIGA.net.
Обе причины важны и весомы для американского лидера, хотя и лежат в совершенно разных плоскостях.
"Первая причина в том, что Трампу сегодня крайне необходимо получить различные информационные сообщения, которые бы сбили шторм, поднимающийся против него по делу о файлах Эпштейна. Ситуация там разворачивается в неприятном, я бы даже сказал, опасном для него направлении", – сказал Безсмертный.
Вторым фактором дипломат назвал успешное завершение переговоров по таможенно-тарифным отношениям с Европейским союзом.
"В рамках этого соглашения очень большое значение придается двум вопросам – безопасности Европы и помощи Украине", – подчеркнул посол.
Он добавил, что к атаке на Россию Трампа также подтолкнула беседа с Киром Стармером в Шотландии.
Безсмертный подчеркнул, что пока что ультиматум президента США является лишь "информационным инструментом".
"Даже ответ из Москвы такого же характера. Потому что Медведев и Песков – это не фигуры, которые совершают действия, это фигуры, которые потрясают информационное пространство", – заявил дипломат.
Однако он считает, что ситуация будет развиваться.
- 18 июля WSJ опубликовала статью, в которой говорилось о том, что Трамп мог написать Эпштейну непристойное поздравление. Президент США обвинил издание в распространении ложной информации и заявил, что подаст в суд.
- 27 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты и Европейский Союз достигли рамочного соглашения по торговле.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения.в противном случае будут применены вторичные санкции к покупателям российских ресурсов. Также президент США отмечал, что российская экономика "не такая уж и большая" и сейчас переживает трудные времена..
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