Трамп скоротив дедлайн для Путіна через справу Епштейна та угоду з ЄС – Безсмертний

Дипломат наголосив, що поки заяву американського президента щодо Росії варто сприймати як інформаційний інструмент

Роман Безсмертний (Фото: Facebook дипломата)

Президент США Дональд Трамп вирішив зменшити терміни, які він раніше встановлював для російського диктатора Володимира Путіна щодо підписання мирної угоди через скандал навколо справи Джеффрі Епштейна та тарифну угоду з Євросоюзом. Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол України Роман Безсмертний в інтерв’ю LIGA.net.

Обидві причини є для американського лідера важливі та вагомі, хоча і полягають у зовсім різних площинах.

"Перша причина в тому, що Трампу конче необхідно сьогодні різного роду інформаційні повідомлення, які б збили шторм, що підіймається проти нього по справі файлів Епштейна. Ситуація там розкручується у неприємний, я б навіть сказав небезпечний для нього бік", – сказав Безсмертний.

Другою причиною дипломат назвав успішне завершення переговорного процесу по митно-тарифних відносинах з Євросоюзом.

"У царині цієї угоди є дуже великий доважок двох питань – безпеки Європи та допомоги Україні", – наголосив посол.

Він додав, що до атаки на Росію Трампа також підштовхнула розмова із Кіром Стармером у Шотландії.

Безсмертний наголосив, що поки що ультиматум президента США є лише "інформаційним інструментом".

"Навіть відповідь з Москви такого ж характеру. Бо Медведєв і Пєсков не є фігурами, які вчиняють дії, це фігури які потрясають інформаційний простір", – заявив дипломат.

Однак він вважає, що ситуація буде мати розвиток.