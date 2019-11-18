Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп упрекнул Евросоюз за недостаточную поддержку Украины

Трамп упрекнул Евросоюз за недостаточную поддержку Украины - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
18.11.2019, 06:20

Ранее президент США в разговоре с президентом Владимиром Зеленским критиковал ЕС, заявив, что "европейские страны больше говорят, чем делают"

Президент США Дональд Трамп упрекнул страны Европейского союза, а в частности Францию и Германию, за недостаточную, по его мнению, финансовую поддержку Украины. Об президент США написал в Twitter.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел заявили, что на них никто не оказывал давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не выплатили, и получали деньги без всяких условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", - написал Трамп.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что президент США хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

Читайте также: Почему разошлись пресс-релиз и разговор Трампа с Зеленским - СМИ

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп евросоюз
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 