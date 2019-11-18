Трамп упрекнул Евросоюз за недостаточную поддержку Украины

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп упрекнул страны Европейского союза, а в частности Францию и Германию, за недостаточную, по его мнению, финансовую поддержку Украины. Об президент США написал в Twitter.

"Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел заявили, что на них никто не оказывал давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не выплатили, и получали деньги без всяких условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?", - написал Трамп.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что президент США хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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