Трамп: В стенограмме звонка Зеленскому полностью изменили слова

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародованная стенограмма его телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским искажена. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Член палаты представителей Адам Шифф обманным путем зачитал Конгрессу и миллионам людей, которые наблюдали за этим, несуществующую версию моего разговора с президентом Украины. Якобы он читал точную расшифрованную версию звонка, но он полностью изменил слова, чтобы они звучали ужасно, а я выглядел виновным", - написал президент США.

Трамп заявил, что таким образом председатель надзорного комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф "солгал Конгрессу и пытался обмануть американскую публику", назвав его действие мошенничеством.

Президент США призвал Шиффа немедленно уйти из Конгресса.

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