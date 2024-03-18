Трамп заявил, что Путин "вероятно" причастен к смерти Навального

Экс-президент США затруднился прямо ответить на вопрос, но намекнул, что Навальный был "молодым человеком"

Алексей Навальный (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

45-й президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что российский диктатор Владимир Путин "вероятно причастен" к смерти оппозиционера Алексея Навального. Его цитирует Politico.

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Отвечая на вопрос, причастен ли Путин к "внезапной" смерти Навального, Трамп сказал: "Я не знаю, но возможно. Я имею в виду, вероятно, я не знаю <...> Он молодой человек, поэтому по статистике он должен был бы жить еще в течение длительного времени. Итак, произошло нечто необычное".

16 февраля россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него вроде бы оторвался тромб. Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виноват Путин.

Через два дня Трамп назвал убийство российского диссидента в тюрьме "очень печальной ситуацией". Еще раньше в контексте смерти Навального экс-президент США намекнул, что его тоже "преследуют" в своей стране.

В августе 2020 года Навального попытались убить боевым ядом из группы "Новичок". В отравлении участвовала группа ФСБ РФ.

После реабилитации в Германии он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту по делу "Ив Роше". С тех пор он находился за решеткой.

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