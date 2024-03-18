Трамп заявив, що Путін "імовірно" причетний до смерті Навального
45-й президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News заявив, що російський диктатор Володимир Путін "імовірно причетний" до смерті опозиціонера Олексія Навального. Його цитує Politico.
Відповідаючи на запитання, чи причетний Путін до "раптової" смерті Навального, Трамп сказав: "Я не знаю, але можливо. Я маю на увазі, імовірно, я не знаю <...> Він молода людина, тож за статистикою він мав би жити ще протягом тривалого часу. Отже, сталося щось незвичайне".
16 лютого росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб. Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.
Через два дні Трамп назвав вбивство російського дисидента у в'язниці "дуже сумною ситуацією". Ще раніше у контексті смерті Навального експрезидент США натякнув, що його теж "переслідують" у власній країні.
- У серпні 2020 року Навального спробували вбити бойовою отрутою з групи "Новачок". В отруєнні брала участь група ФСБ РФ.
- Після реабілітації у Німеччині він вирішив повернутися до Росії й був затриманий в аеропорту у справі "Ів Роше". Відтоді він перебував за ґратами.
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