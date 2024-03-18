Трамп заявив, що Путін "імовірно" причетний до смерті Навального

Експрезидент США завагався прямо відповісти на запитання, але натякнув, що Навальний був "молодою людиною"

Олексій Навальний (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

45-й президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News заявив, що російський диктатор Володимир Путін "імовірно причетний" до смерті опозиціонера Олексія Навального. Його цитує Politico.

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Відповідаючи на запитання, чи причетний Путін до "раптової" смерті Навального, Трамп сказав: "Я не знаю, але можливо. Я маю на увазі, імовірно, я не знаю <...> Він молода людина, тож за статистикою він мав би жити ще протягом тривалого часу. Отже, сталося щось незвичайне".

16 лютого росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб. Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

Через два дні Трамп назвав вбивство російського дисидента у в'язниці "дуже сумною ситуацією". Ще раніше у контексті смерті Навального експрезидент США натякнув, що його теж "переслідують" у власній країні.

У серпні 2020 року Навального спробували вбити бойовою отрутою з групи "Новачок". В отруєнні брала участь група ФСБ РФ.

Після реабілітації у Німеччині він вирішив повернутися до Росії й був затриманий в аеропорту у справі "Ів Роше". Відтоді він перебував за ґратами.

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