Трамп заявил, что USAID необходимо ликвидировать. Говорит о "неслыханном уровне коррупции"

Американский президент не уточнил, что именно имел в виду, говоря о коррупции в Агентстве

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил в TruthSocial, что в Агентстве США по международному развитию (USAID) "коррупция достигла неслыханного уровня", поэтому ее необходимо ликвидировать.

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"USAID доводит радикальных левых до бешенства, и они ничего не могут с этим поделать, потому что расходы средств – в значительной степени мошеннические – просто невозможно объяснить. Коррупция достигла неслыханного уровня. Закрыть эту структуру!" – говорится в сообщении.

На днях администрация Трампа обвинила USAID в финансировании маковых плантаций в Афганистане, поддержке боевиков в Сирии и спорных проектах.

Также ожидалось, что Белый дом оставит менее 300 человек в USAID, сейчас их 10 000.

21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID.

3 февраля Маск заявил, что возглавляемое им Министерство эффективности правительства (DOGE) работает над полной ликвидацией USAID.

В тот же день госсекретарь Рубио заявил, что стал исполняющим обязанности директора USAID.