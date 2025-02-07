Трамп заявил, что USAID необходимо ликвидировать. Говорит о "неслыханном уровне коррупции"
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил в TruthSocial, что в Агентстве США по международному развитию (USAID) "коррупция достигла неслыханного уровня", поэтому ее необходимо ликвидировать.

"USAID доводит радикальных левых до бешенства, и они ничего не могут с этим поделать, потому что расходы средств – в значительной степени мошеннические – просто невозможно объяснить. Коррупция достигла неслыханного уровня. Закрыть эту структуру!" – говорится в сообщении.

На днях администрация Трампа обвинила USAID в финансировании маковых плантаций в Афганистане, поддержке боевиков в Сирии и спорных проектах.

Также ожидалось, что Белый дом оставит менее 300 человек в USAID, сейчас их 10 000.

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