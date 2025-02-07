Трамп заявив, що USAID необхідно ліквідувати. Каже про "нечуваний рівень корупції"

Американський президент не уточнив, що саме мав на увазі, говорячи про корупцію в Агентстві

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив у TruthSocial, що в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) "корупція досягла нечуваного рівня", тому її необхідно ліквідувати.

"USAID доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів – значною мірою шахрайські – просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!" – йдеться у дописі.

Днями адміністрація Трампа звинуватила USAID у фінансуванні макових плантацій в Афганістані, підтримці бойовиків у Сирії та спірних проєктах.

Також очікувалося, що Білий дім залишить менше ніж 300 осіб в USAID, зараз їх 10 000.

21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID.

3 лютого Маск заявив, що Міністерство ефективності уряду (DOGE), яке він очолює, працює над повною ліквідацією USAID.

Того самого дня держсекретар Рубіо заявив, що став виконувачем обов'язків директора USAID.