Трамп заявив, що USAID необхідно ліквідувати. Каже про "нечуваний рівень корупції"
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив у TruthSocial, що в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) "корупція досягла нечуваного рівня", тому її необхідно ліквідувати.

"USAID доводить радикальних лівих до сказу, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів – значною мірою шахрайські – просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру!" – йдеться у дописі.

Днями адміністрація Трампа звинуватила USAID у фінансуванні макових плантацій в Афганістані, підтримці бойовиків у Сирії та спірних проєктах.

Також очікувалося, що Білий дім залишить менше ніж 300 осіб в USAID, зараз їх 10 000.

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