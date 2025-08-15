Трамп заявил, что в случае неудачи переговоров с Путиным он "уйдет"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он вернется домой. Об этом он заявил в комментарии Fox News.

"Если встреча с Путиным пройдет неудачно, я уйду", – заявил он журналисту Бретту Баеру.

Трамп добавил, что настроен оптимистично.

"Мы направляемся на встречу с президентом Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо – а если нет, то я очень быстро вернусь домой", – сказал американский лидер.

На борту самолета Air Force One президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что будет "не рад", если по итогам встречи с Путиным на Аляске не будет достигнуто соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией.

"Я хочу увидеть определенные вещи. Я хочу увидеть прекращение огня <...> Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я буду несчастлив, если это не произойдет сегодня. Все говорили, что этого не может произойти сегодня, но я хочу, чтобы эти убийства прекратились", – сказал он.