Трамп заявив, що у разі невдачі на переговорах із Путіним він "піде"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі невдачі на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним він повернеться додому. Про це він заявив в коментарі FoxNews.

"Якщо зустріч з Путіним пройде невдало, я піду", – заявив він журналісту Брету Баєру.

Трамп додав, що налаштований оптимістично.

"Ми прямуємо на зустріч з президентом Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре – а якщо ні, то я дуже швидко повернуся додому", – сказав американський лідер.

На борту літака Air Force One президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що буде "не радий", якщо за підсумками зустрічі з Путіним на Алясці не буде домовленості про припинення вогню між Україною та Росією.

"Я хочу бачити певні речі. Я хочу бачити припинення вогню <...> Я не знаю, чи буде це сьогодні, але я не буду щасливим, якщо це буде не сьогодні. Всі казали, що цього не може відбутися сьогодні, але я хочу, щоб ці вбивства припинилися", – сказав він.