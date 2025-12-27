Трамп заявил о "хороших шансах" достичь соглашения во время визита Зеленского

Президент США заявил, что урегулировал восемь конфликтов, но война РФ против Украины "самая сложная из всех"

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен относительно урегулирования войны России против Украины во время визита президента Владимира Зеленского во Флориду в воскресенье. Об этом американский лидер заявил в комментарии газете New York Post.

Американский президент оптимистично настроен на заключение мирного соглашения, когда Зеленский посетит его клуб Мар-а-Лаго 28 декабря.

"Что ж, я думаю, у нас есть хорошие шансы", – сказал Трамп в телефонном разговоре в пятницу днем.

"Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия также хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона этого хочет, другая – нет", – продолжил он.

Он добавил, что урегулировал восемь войн, "и эта самая сложная из всех".

"Но я думаю, что мы это сделаем", – заявил Трамп.