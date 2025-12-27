Трамп заявил о "хороших шансах" достичь соглашения во время визита Зеленского
Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен относительно урегулирования войны России против Украины во время визита президента Владимира Зеленского во Флориду в воскресенье. Об этом американский лидер заявил в комментарии газете New York Post.
Американский президент оптимистично настроен на заключение мирного соглашения, когда Зеленский посетит его клуб Мар-а-Лаго 28 декабря.
"Что ж, я думаю, у нас есть хорошие шансы", – сказал Трамп в телефонном разговоре в пятницу днем.
"Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия также хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона этого хочет, другая – нет", – продолжил он.
Он добавил, что урегулировал восемь войн, "и эта самая сложная из всех".
"Но я думаю, что мы это сделаем", – заявил Трамп.
- 28 декабря Зеленский должен встретиться с Трампом во Флориде. Они, среди прочего, должны обсудить спорные пункты "мирного плана" и гарантии безопасности для Украины.
- Трамп перед встречей с украинским коллегой заявил, что судьба любого мирного плана зависит только от его решения.
Комментарии (0)