Трамп заявил о "хороших шансах" достичь соглашения во время визита Зеленского
Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен относительно урегулирования войны России против Украины во время визита президента Владимира Зеленского во Флориду в воскресенье. Об этом американский лидер заявил в комментарии газете New York Post.

Американский президент оптимистично настроен на заключение мирного соглашения, когда Зеленский посетит его клуб Мар-а-Лаго 28 декабря.

"Что ж, я думаю, у нас есть хорошие шансы", – сказал Трамп в телефонном разговоре в пятницу днем.

"Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия также хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона этого хочет, другая – нет", – продолжил он.

Он добавил, что урегулировал восемь войн, "и эта самая сложная из всех".

"Но я думаю, что мы это сделаем", – заявил Трамп.

  • 28 декабря Зеленский должен встретиться с Трампом во Флориде. Они, среди прочего, должны обсудить спорные пункты "мирного плана" и гарантии безопасности для Украины.
  • Трамп перед встречей с украинским коллегой заявил, что судьба любого мирного плана зависит только от его решения.
