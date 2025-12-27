Зеленский предложит Трампу шаги, чтобы планы "реально заработали"

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Владимир Зеленский хочет предложить американскому коллеге Дональду Трампу "шаг за шагом", как можно сделать так, чтобы планы по урегулированию войны реально заработали. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопрос LIGA.net в чате Офиса президента.

У президента спросили, если будет подписано какое-то соглашение во время встречи с Трампом, то что дальше, когда план начнут имплементировать, и если Россия не пойдет на прекращение огня. Зеленский в ответ раскрыл, о чем будет говорить с Трампом.

"Мы обсуждаем гарантии безопасности Украина – США, это один документ. Мы обсуждаем также гарантии безопасности с Европой. Мы обсуждаем военное измерение, это часть гарантий безопасности. Четвертое: мы обсуждаем план благосостояния, о котором я сказал", – рассказал президент.

Он уточнил, что это план восстановления, в котором будет еще много разных документов.

"И пятое – то, что мы хотим обсудить с президентом, – это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они, безусловно, проговорят все это с русскими, и будем иметь фидбек", – резюмировал он.

28 декабря Зеленский должен встретиться с Трампом во Флориде. Они, среди прочего, должны обсудить спорные пункты "мирного плана" и гарантии безопасности для Украины.

Трамп перед встречей с украинским коллегой заявил, что судьба любого мирного плана зависит только от его решения.