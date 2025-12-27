Зеленський запропонує Трампу кроки, щоб плани "реально запрацювали"

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Володимир Зеленський хоче запропонувати американському колезі Дональду Трампу "крок за кроком", як можна зробити так, щоб плани щодо врегулювання війни реально запрацювали. Про це глава держави розповів, відповідаючи на запитання LIGA.net у чаті Офісу президента.

У президента запитали, якщо буде підписано якусь угоду під час зустрічі з Трампом, то що далі, коли план почнуть імплементувати, і якщо Росія не піде на припинення вогню. Зеленський у відповідь розкрив, про що говоритиме з Трампом.

"Ми обговорюємо гарантії безпеки Україна – США, це один документ. Ми обговорюємо також гарантії безпеки з Європою. Ми обговорюємо військовий вимір, це частина гарантій безпеки. Четверте: ми обговорюємо план добробуту, про який я сказав", – розповів президент.

Він уточнив, що це план відновлення, в якому буде ще багато різних документів.

"І п’яте – те, що ми хочемо обговорити з президентом, – це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоб усі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Вони, безумовно, проговорять все це з "русскими", і будемо мати фідбек", – резюмував він.

28 грудня Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді. Вони, серед іншого, мають обговорити суперечливі пункти "мирного плану" й гарантії безпеки для України.

Трамп перед зустріччю з українським колегою заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить лише від його рішення.