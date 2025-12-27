Трамп заявив про "хороші шанси" досягти угоди під час візиту Зеленського
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Президент США Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо врегулювання війни Росії проти України під час візиту президента Володимира Зеленського до Флориди у неділю. Про це американський лідер заявив у коментарі газеті New York Post.
Американський президент оптимістично налаштований на укладання мирної угоди, коли Зеленський відвідає його клуб Мар-а-Лаго 28 грудня.
Читайте також
"Що ж, я думаю, у нас є хороші шанси", – сказав Трамп у телефонній розмові в п'ятницю вдень.
"Я думаю, вони хочуть зробити це зараз, і я думаю, що Росія також хоче це зробити. Але щоразу, коли одна сторона цього хоче, інша – ні", – продовжив він.
Він додав, що врегулював вісім воєн, "і ця найскладніша з усіх".
"Але я думаю, що ми це зробимо", – заявив Трамп.
- 28 грудня Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді. Вони, серед іншого, мають обговорити суперечливі пункти "мирного плану" й гарантії безпеки для України.
- Трамп перед зустріччю з українським колегою заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить лише від його рішення.
Коментарі (0)