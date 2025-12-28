Трампу хотят запретить называть объекты США в свою честь. В Конгресс поданы законопроекты
Президенту США Дональду Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь. Два соответствующих законопроекта в конгресс внесла демократ Эйприл МакКлейн Делани, передает Newsweek.
Первый законопроект о защите Центра Кеннеди, который должен обязать Совет попечителей Центра удалить имя Трампа со всех вывесок и отменить решение о переименовании. Второй – закон о целостности федеральной собственности, направленный на запрет переименования федеральных объектов в честь действующих президентов.
Причиной подачи законопроектов стало спорное решение Совета от 18 декабря добавить имя Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
"Конгресс должен прекратить "брендирование Трампом" наших национальных сокровищ и мемориалов, особенно учреждения, которое поддерживает наше национальное искусство и чтит память покойного президента Кеннеди... Давно пора законодателям провести четкую черту, чтобы предотвратить подобные действия", – заявила Делани.
По ее словам, изменение названия Центра Кеннеди – это предательство его наследия, оскорбление американского народа и его общей истории.
Дочь Роберта Ф. Кеннеди Керри заявила, что покойный президент "с гордостью отстаивал справедливость, мир, равенство, достоинство, многообразие и сострадание к тем, кто страдает". А Трамп, по ее словам, выступает против этих ценностей, поэтому его имя не должно стоять рядом.
Вместе с этим независимый сенатор Берни Сандерс подал свой законопроект в Сенат, назвав действия Трампа "высокомерностью и нарциссизмом" и пообещав запретить присвоение федеральным объектам имен действующих президентов.
- Трамп после вступления в должность президента неоднократно переименовывал объекты. Спустя меньше месяца он отдал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы континента – на Мак-Кинли.
- 6 сентября было принято решение переименовать Минобороны США в Министерство войны. Он назвал это название "более уместным" в нынешнее время. По данным Politico, в Пентагоне были возмущены.
- 4 декабря Институт мира США был переименован в честь "самого выдающегося заключателя сделок" Трампа и стал носить название "Институт мира Дональда Дж. Трампа".
