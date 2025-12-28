Трампу хотят запретить называть объекты США в свою честь. В Конгресс поданы законопроекты

Конгрессмен Делани хочет отменить решение о переименовании Центра Кеннеди и запретить Трампу в целом переименовывать федеральные объекты в свою честь

Дональд Трамп (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Президенту США Дональду Трампу могут запретить переименовывать любые федеральные здания, земельные участки или другие объекты в свою честь. Два соответствующих законопроекта в конгресс внесла демократ Эйприл МакКлейн Делани, передает Newsweek.

Первый законопроект о защите Центра Кеннеди, который должен обязать Совет попечителей Центра удалить имя Трампа со всех вывесок и отменить решение о переименовании. Второй – закон о целостности федеральной собственности, направленный на запрет переименования федеральных объектов в честь действующих президентов.

Причиной подачи законопроектов стало спорное решение Совета от 18 декабря добавить имя Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.

"Конгресс должен прекратить "брендирование Трампом" наших национальных сокровищ и мемориалов, особенно учреждения, которое поддерживает наше национальное искусство и чтит память покойного президента Кеннеди... Давно пора законодателям провести четкую черту, чтобы предотвратить подобные действия", – заявила Делани.

По ее словам, изменение названия Центра Кеннеди – это предательство его наследия, оскорбление американского народа и его общей истории.

Дочь Роберта Ф. Кеннеди Керри заявила, что покойный президент "с гордостью отстаивал справедливость, мир, равенство, достоинство, многообразие и сострадание к тем, кто страдает". А Трамп, по ее словам, выступает против этих ценностей, поэтому его имя не должно стоять рядом.

Вместе с этим независимый сенатор Берни Сандерс подал свой законопроект в Сенат, назвав действия Трампа "высокомерностью и нарциссизмом" и пообещав запретить присвоение федеральным объектам имен действующих президентов.