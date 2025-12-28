Трампу хочуть заборонити називати об'єкти США на свою честь. До Конгресу подано законопроєкти

Конгресмен Делані хоче скасувати рішення про перейменування Центру Кеннеді і заборонити Трампу загалом перейменовувати федеральні об'єкти на свою честь

Дональд Трамп (Фото: EPA / AARON SCHWARTZ)

Президенту США Дональду Трампу можуть заборонити перейменовувати будь-які федеральні будівлі, земельні ділянки або інші об'єкти на свою честь. Два відповідні законопроєкти до конгресу внесла демократка Ейпріл МакКлейн Делані, передає Newsweek.

Перший законопроєкт про захист Центру Кеннеді, який має зобов'язати Раду піклувальників Центру видалити ім'я Трампа з усіх вивісок і скасувати рішення про перейменування. Другий – закон про цілісність федеральної власності, спрямований на заборону перейменування федеральних об'єктів на честь чинних президентів.

Причиною подання законопроєктів стало спірне рішення Ради від 18 грудня додати ім'я Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді.

"Конгрес має припинити "брендування Трампом" наших національних скарбів і меморіалів, особливо установи, що підтримує наше національне мистецтво і вшановує пам'ять покійного президента Кеннеді... Давно час законодавцям провести чітку межу, щоб запобігти подібним діям", – заявила Делані.

За її словами, зміна назви Центру Кеннеді – це зрада його спадщини, образа американського народу і його спільної історії.

Дочка Роберта Ф. Кеннеді Керрі заявила, що покійний президент "з гордістю відстоював справедливість, мир, рівність, гідність, різноманіття і співчуття до тих, хто страждає". А Трамп, за її словами, виступає проти цих цінностей, тому його ім'я не повинно стояти поруч.

Разом із цим незалежний сенатор Берні Сандерс подав свій законопроєкт до Сенату, назвав дії Трампа "зарозумілістю і нарцисизмом" і пообіцяв заборонити присвоєння федеральним об'єктам імен чинних президентів.