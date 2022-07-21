Трасс спросили, отправит ли она армию в Украину. Она ответила: Лондон делает достаточно

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не изменила своей позиции об отправке британских войск в Украину в случае своего избрания премьер-министром. Лондон, по ее мнению, делает достаточно. Об этом она сообщила в интервью BBC, цитирует ее Reuters.

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На вопрос о том, поддержит ли она использование британских войск в Украине, если станет премьер-министром, Трасс ответила отказом.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции, но я не поддерживаю прямое участие британских войск", — сказала Трасс.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.

9 июля от погони за должностью лидера консерваторов отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Поздно вечером 10 июля стало известно, что Трасс вступает в гонку за лидерство в партии консерваторов.

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Дмитрий Гриниченко

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