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Трасс спросили, отправит ли она армию в Украину. Она ответила: Лондон делает достаточно

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 13:28
Трасс спросили, отправит ли она армию в Украину. Она ответила: Лондон делает достаточно - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не изменила своей позиции об отправке британских войск в Украину в случае своего избрания премьер-министром. Лондон, по ее мнению, делает достаточно. Об этом она сообщила в интервью BBC, цитирует ее Reuters.

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На вопрос о том, поддержит ли она использование британских войск в Украине, если станет премьер-министром, Трасс ответила отказом.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции, но я не поддерживаю прямое участие британских войск", — сказала Трасс. 

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Дмитрий Гриниченко
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Украина война британия Лиз Трасс
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