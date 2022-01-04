Требования России неприемлемы, она обостряет ситуацию в Европе – глава МИД Эстонии
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мариа Лийметс считает неприемлемой концентрацию российских войск вблизи границы с Украиной, что обостряет ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом она сообщила изданию Delfi.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Требования России неприемлемы, особенно в ситуации, когда она концентрирует войска и технику у украинской границы", – сказала глава эстонской дипломатии после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, дипломатами Турции и стран Бухарестской девятки.
Участники встречи обсуждали трансатлантические отношения, безопасность в Европе в свете концентрации российских войск у границы с Украиной, а также напряженность в отношениях Литвы и Китая. На встрече "было подтверждено единство и солидарность стран-членов НАТО".
- Разведка сообщала об угрозе нового вторжения России в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- 30 декабря 2021 года президенты США Байден и РФ Путин второй раз за месяц обсудили ситуацию в Украине. Свои отчеты о беседе опубликовали Белый дом и Кремль.
- 2 января 2022 года Байден рассказал о переговорах президенту Зеленскому. Лидер США дал понять: Вашингтон и союзники решительно ответят на новое вторжение РФ.
- На январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.
Комментарии