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Требования России неприемлемы, она обостряет ситуацию в Европе – глава МИД Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 19:29
Требования России неприемлемы, она обостряет ситуацию в Европе – глава МИД Эстонии - Фото
Эва-Мария Лийметс (Фото – EPA)

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мариа Лийметс считает неприемлемой концентрацию российских войск вблизи границы с Украиной, что обостряет ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом она сообщила изданию Delfi.

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"Требования России неприемлемы, особенно в ситуации, когда она концентрирует войска и технику у украинской границы", – сказала глава эстонской дипломатии после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, дипломатами Турции и стран Бухарестской девятки.

Участники встречи обсуждали трансатлантические отношения, безопасность в Европе в свете концентрации российских войск у границы с Украиной, а также напряженность в отношениях Литвы и Китая. На встрече "было подтверждено единство и солидарность стран-членов НАТО".

Александр Матвиенко
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