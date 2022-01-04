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Войска на границе Украины. Блинкен обсудил угрозу России с Турцией и Бухарестской девяткой

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 06:40
Войска на границе Украины. Блинкен обсудил угрозу России с Турцией и Бухарестской девяткой - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил угрозу России и ситуацию в Украине с топ-дипломатами Турции и стран Бухарестской девятки. Об этом говорится в двух пресс-релизах на сайте Госдепа.

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Отмечается, что Блинкен на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил важность продолжения координации по вопросу угрозы российской эскалации в Украине.

Кроме того, они обсудили вопросы, связанные с Арменией и Африканским Рогом, а также возможность углубления двустороннего сотрудничества и сотрудничества как союзников по НАТО.

В разговоре с топ-дипломатами Бухарестской девятки Блинкен обсуждал дестабилизирующее наращивание сил России у границ Украины, необходимость единой решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников и трансатлантическое сотрудничество.

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон привержен:

- продолжению консультаций в работе над деэскалацией посредством сдерживания, обороны и диалога;

- статье пять Североатлантического договора о коллективной обороне.

Бухарестскую девятку представляли министры иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска, Чехии Ян Липавский, Эстонии Ева-Мария Лийметс, Венгрии Петер Сийярто, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Польши Збигнев Рау, Словакии Иван Корчок и замглавы МИД Румынии Дан Некулаеску.

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Марк Сировой
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