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Центр Харькова обстреляли из "Ураганов", 14 раненых. Синегубов показал разрушения — фото

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 17:29
Центр Харькова обстреляли из
Последствия обстрела Харькова (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли центр Харькова из реактивных систем залпового огня "Ураган" днем 9 сентября — 14 человек получили ранения, есть разрушения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, россияне ударили по жилым домам, объектам образовательной инфраструктуры — в результате обстрелов начались пожары. 

Ранения получили 14 человек, среди которых трое детей – 3, 11 и 15 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет. 

Четверо взрослых получили легкие ранения и в госпитализации не нуждались, состояние других пострадавших – среднее. 

"Враг не способен противодействовать успешному продвижению Вооруженных Сил Украины и мстит за это мирным харьковчанам, будьте максимально осторожны", — написал Синегубов.

Глава ОВА также опубликовал фото разрушений в городе.

Последствия обстрела Харькова (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Последствия обстрела Харькова (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Последствия обстрела Харькова (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Читайте также: Терехов: Харьков попал под мощный обстрел из РСЗО, 10 раненых, из них — трое детей 

Дмитро Гриниченко
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