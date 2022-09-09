Центр Харькова обстреляли из "Ураганов", 14 раненых. Синегубов показал разрушения — фото

Российские оккупанты обстреляли центр Харькова из реактивных систем залпового огня "Ураган" днем 9 сентября — 14 человек получили ранения, есть разрушения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, россияне ударили по жилым домам, объектам образовательной инфраструктуры — в результате обстрелов начались пожары.

Ранения получили 14 человек, среди которых трое детей – 3, 11 и 15 лет, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Четверо взрослых получили легкие ранения и в госпитализации не нуждались, состояние других пострадавших – среднее.

"Враг не способен противодействовать успешному продвижению Вооруженных Сил Украины и мстит за это мирным харьковчанам, будьте максимально осторожны", — написал Синегубов.

Глава ОВА также опубликовал фото разрушений в городе.

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Дмитро Гриниченко

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