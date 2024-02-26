ЦРУ поддерживает в Украине дюжину секретных баз вдоль границы с Россией – NYT
Американская газета The New York Times, опираясь на более чем 200 интервью с нынешними и бывшими чиновниками в Украине, США и Европе, пишет, что ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией.
До большой войны украинцы зарекомендовали себя перед американцами, собрав перехваченные данные, которые помогли довести причастность России к сбиванию лайнера "Малайзийских авиалиний" в 2014 году. Украинцы также помогли американцам преследовать российских агентов, вмешивавшихся в президентские выборы в США в 2016 году, добавляют журналисты.
После этого, в 2016 году, ЦРУ "приступило к подготовке элитного украинского отряда, который захватывал российские БпЛА и средства связи, чтобы технические работники ЦРУ могли с их помощью сломать российские системы шифрования".
ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских разведчиков, работающих в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.
Вместе с тем вдоль российской границы за последние восемь лет Украина совместно с ЦРУ построила 12 подземных пунктов, занимающихся сбором информации, утверждает NYT.
Однако журналисты предполагают, что если республиканцы в Конгрессе прекратят военное финансирование Украины, ЦРУ, возможно, придется снизить свою деятельность там.
NYT добавляет, что даже после широкомасштабного вторжения несколько членов американского персонала остались в Украине. Они, как утверждается, передавали критически важную разведывательную информацию, в том числе о том, где и какими системами вооружений Россия планирует наносить удары.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс предполагает, что 2024 год будет тяжелым для Украины в войне. По его мнению, украинской армии следует попытаться продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что время не на его стороне.
- По его мнению, если Соединенные Штаты не разблокируют помощь Украине, это будет "исторической ошибкой".
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