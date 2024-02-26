ЦРУ поддерживает в Украине дюжину секретных баз вдоль границы с Россией – NYT

ЦРУ (Фото: CIA/Facebook)

Американская газета The New York Times, опираясь на более чем 200 интервью с нынешними и бывшими чиновниками в Украине, США и Европе, пишет, что ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией.

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До большой войны украинцы зарекомендовали себя перед американцами, собрав перехваченные данные, которые помогли довести причастность России к сбиванию лайнера "Малайзийских авиалиний" в 2014 году. Украинцы также помогли американцам преследовать российских агентов, вмешивавшихся в президентские выборы в США в 2016 году, добавляют журналисты.

После этого, в 2016 году, ЦРУ "приступило к подготовке элитного украинского отряда, который захватывал российские БпЛА и средства связи, чтобы технические работники ЦРУ могли с их помощью сломать российские системы шифрования".

ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских разведчиков, работающих в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

Вместе с тем вдоль российской границы за последние восемь лет Украина совместно с ЦРУ построила 12 подземных пунктов, занимающихся сбором информации, утверждает NYT.

Однако журналисты предполагают, что если республиканцы в Конгрессе прекратят военное финансирование Украины, ЦРУ, возможно, придется снизить свою деятельность там.

NYT добавляет, что даже после широкомасштабного вторжения несколько членов американского персонала остались в Украине. Они, как утверждается, передавали критически важную разведывательную информацию, в том числе о том, где и какими системами вооружений Россия планирует наносить удары.

Директор ЦРУ Уильям Бернс предполагает, что 2024 год будет тяжелым для Украины в войне. По его мнению, украинской армии следует попытаться продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что время не на его стороне.

По его мнению, если Соединенные Штаты не разблокируют помощь Украине, это будет "исторической ошибкой".

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