ЦРУ підтримує в Україні дюжину секретних баз уздовж кордону з Росією – NYT

ЦРУ (Фото: CIA/Facebook)

Американська газета The New York Times, спираючись на понад 200 інтерв’ю з нинішніми та колишніми посадовцями в Україні, США та Європі, пише, що ЦРУ підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією.

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Видання зазначає, що до великої війни українці зарекомендували себе перед американцями, зібравши перехоплені дані, які допомогли довести причетність Росії до збиття лайнера "Малайзійських авіаліній" у 2014 році. Українці також допомогли американцям переслідувати російських агентів, які втручалися у президентські вибори в США у 2016 році, додають журналісти.

Після цього, у 2016 році, ЦРУ "розпочало підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БпЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування".

ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських розвідників, які працюють у Росії, у всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

Водночас уздовж російського кордону за останні вісім років Україна спільно з ЦРУ розбудувала 12 підземних пунктів, які займаються збором інформації, стверджує NYT.

Однак журналісти припускають, що якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування України, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити свою діяльність там.

NYT додає, що навіть після широкомасштабного вторгнення декілька членів американського персоналу залишилися в Україні. Вони, як стверджується, передавали критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати ударів.

Директор ЦРУ Вільям Бернс припускає, що 2024 рік буде важким для України у війні. На його думку, українській армії варто спробувати продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що час не на його боці.

На його думку, якщо Сполучені Штати не розблокують допомогу Україні, це буде "історичною помилкою".

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