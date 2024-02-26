ЦРУ підтримує в Україні дюжину секретних баз уздовж кордону з Росією – NYT
Американська газета The New York Times, спираючись на понад 200 інтерв’ю з нинішніми та колишніми посадовцями в Україні, США та Європі, пише, що ЦРУ підтримує в Україні 12 секретних баз уздовж кордону з Росією.
Видання зазначає, що до великої війни українці зарекомендували себе перед американцями, зібравши перехоплені дані, які допомогли довести причетність Росії до збиття лайнера "Малайзійських авіаліній" у 2014 році. Українці також допомогли американцям переслідувати російських агентів, які втручалися у президентські вибори в США у 2016 році, додають журналісти.
Після цього, у 2016 році, ЦРУ "розпочало підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БпЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування".
ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських розвідників, які працюють у Росії, у всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.
Водночас уздовж російського кордону за останні вісім років Україна спільно з ЦРУ розбудувала 12 підземних пунктів, які займаються збором інформації, стверджує NYT.
Однак журналісти припускають, що якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування України, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити свою діяльність там.
NYT додає, що навіть після широкомасштабного вторгнення декілька членів американського персоналу залишилися в Україні. Вони, як стверджується, передавали критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати ударів.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс припускає, що 2024 рік буде важким для України у війні. На його думку, українській армії варто спробувати продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що час не на його боці.
- На його думку, якщо Сполучені Штати не розблокують допомогу Україні, це буде "історичною помилкою".
Читайте також: WP: Ексначальник ГУР Бурба отримав від ЦРУ броньовану автівку після звільнення