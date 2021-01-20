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Тупицкого не пустили в КСУ второй день подряд. Он обещал вернуться завтра

20.01.2021, 12:54
Тупицкого не пустили в КСУ второй день подряд. Он обещал вернуться завтра - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого второй день подряд не пустили в здание КСУ сотрудники Управления госохраны, он обещает пытаться попасть на работу каждый день. Об этом сообщает 5 канал.

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Тупицкий приезжал в КСУ с личной охраной, на двух машинах. Сотрудники УГО отказались пускать его на рабочее место, ссылаясь на решение ГБР. Тупицкий попрощался с ними, подчеркнув, что снова приедет завтра.

Тупицкий в комментарии 5 каналу заявил, что он не уволен с работы и неявка на рабочее место будет прогулом, поэтому он продолжит пытаться попасть в КСУ и далее.

Денис Юдин
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