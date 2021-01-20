Тупицкого не пустили в КСУ второй день подряд. Он обещал вернуться завтра
20.01.2021, 12:54
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Главу Конституционного суда Александра Тупицкого второй день подряд не пустили в здание КСУ сотрудники Управления госохраны, он обещает пытаться попасть на работу каждый день. Об этом сообщает 5 канал.
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Тупицкий приезжал в КСУ с личной охраной, на двух машинах. Сотрудники УГО отказались пускать его на рабочее место, ссылаясь на решение ГБР. Тупицкий попрощался с ними, подчеркнув, что снова приедет завтра.
Тупицкий в комментарии 5 каналу заявил, что он не уволен с работы и неявка на рабочее место будет прогулом, поэтому он продолжит пытаться попасть в КСУ и далее.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство президенту Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
- Вчера, 19 января, сотрудники УГО не пустили Тупицкого в здание КСУ, а ГБР заявило, что сообщило ему о подозрении. Тупицкий считает, что подозрение было объявлено неправильно.
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