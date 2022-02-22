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У Байдена полагают, что Россия планирует "чрезвычайно жестокое" вторжение в Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 11:14
У Байдена полагают, что Россия планирует
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

В администрации президента США Джо Байдена считают, что Россия планирует "чрезвычайно жестокое" вторжение в Украину. Об этом заявил в эфире NBC советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Мы считаем, что любая военная операция такого размера и размаха, которую, по нашему мнению, планируют россияне, будет чрезвычайно жестокой. Она будет стоить жизни украинцев и россиян, гражданских лиц и военнослужащих", – сказал он.

По словам Салливана, у США есть данные, чтобы предположить, что это будет еще большая форма жестокости, а не просто война между двумя армиями.

"Это будет война, которую Россия будет вести против украинского народа, чтобы репрессировать его, сокрушить, причинить ему вред", – добавил он.

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Марк Сировой
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