У подозреваемого в убийстве Парубия нашли боеприпасы и медали СССР

Андрей Парубий (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого в убийстве депутата Верховной Рады Андрея Парубия и обнаружили боеприпасы и коллекцию советских и украинских наград. Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Обыск состоялся 1 сентября. По его результатам изъяли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов.

Кроме того, в квартире нашли 33 ордена и медали СССР и Украины, три приложения к наградам, а также 25 значков и металлических звездочек. Среди них – нагрудный знак "За взятие Будапешта" и значки "Общество борьбы за трезвость".

В другом постановлении суда отмечается, что во время обыска следователи зафиксировали и другие предметы – четыре блокнота с рукописными записями, лист с выписками из законодательства, несколько флешек и мобильные телефоны.

Материалы дела свидетельствуют, что после совершения преступления подозреваемый сжег свою одежду, разобрал велосипед и выбросил оружие в озеро.