У подозреваемого в убийстве Парубия нашли боеприпасы и медали СССР
Правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого в убийстве депутата Верховной Рады Андрея Парубия и обнаружили боеприпасы и коллекцию советских и украинских наград. Об этом говорится в решении Галицкого районного суда Львова, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Обыск состоялся 1 сентября. По его результатам изъяли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов.
Кроме того, в квартире нашли 33 ордена и медали СССР и Украины, три приложения к наградам, а также 25 значков и металлических звездочек. Среди них – нагрудный знак "За взятие Будапешта" и значки "Общество борьбы за трезвость".
В другом постановлении суда отмечается, что во время обыска следователи зафиксировали и другие предметы – четыре блокнота с рукописными записями, лист с выписками из законодательства, несколько флешек и мобильные телефоны.
Материалы дела свидетельствуют, что после совершения преступления подозреваемый сжег свою одежду, разобрал велосипед и выбросил оружие в озеро.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета, выпустив около восьми пуль.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
- В тот же день задержанный объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
- 2 сентября суд во Львове арестовал подозреваемого Михаила Сцельникова без права на залог, в то же время правоохранители переквалифицировали производство.
