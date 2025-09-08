У підозрюваного у вбивстві Парубія знайшли боєприпаси й медалі СРСР
Правоохоронці провели обшук у помешканні підозрюваного у вбивстві депутата Верховної Ради Андрія Парубія та виявили боєприпаси й колекцію радянських і українських нагород. Про це йдеться в рішенні Галицького районного суду Львова, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.
Обшук відбувся 1 вересня. За його результатами вилучили два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв.
Окрім того, у квартирі знайшли 33 ордени й медалі СРСР і України, три додатки до нагород, а також 25 значків і металевих зірочок. Серед них – нагрудний знак "За взятие Будапешта" та значки "Общество борьбы за трезвость".
В іншій ухвалі суду зазначається, що під час обшуку слідчі зафіксували й інші предмети – чотири блокноти з рукописними записами, аркуш з виписками з законодавства, кілька флешок і мобільні телефони.
Матеріали справи свідчать, що після скоєння злочину підозрюваний спалив свій одяг, розібрав велосипед і викинув зброю в озеро.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета, випустивши близько восьми куль.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
- Того самого дня затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю.
- 2 вересня суд у Львові заарештував підозрюваного Михайла Сцельнікова без права на заставу, водночас правоохоронці перекваліфікували провадження.
Коментарі (0)