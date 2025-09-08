У підозрюваного у вбивстві Парубія знайшли боєприпаси й медалі СРСР

Андрій Парубій (Фото: x.com/AndriyParubiy)

Правоохоронці провели обшук у помешканні підозрюваного у вбивстві депутата Верховної Ради Андрія Парубія та виявили боєприпаси й колекцію радянських і українських нагород. Про це йдеться в рішенні Галицького районного суду Львова, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Обшук відбувся 1 вересня. За його результатами вилучили два піротехнічні пристрої, 50 стріляних гільз і 85 контейнерів для пластикових набоїв.

Окрім того, у квартирі знайшли 33 ордени й медалі СРСР і України, три додатки до нагород, а також 25 значків і металевих зірочок. Серед них – нагрудний знак "За взятие Будапешта" та значки "Общество борьбы за трезвость".

В іншій ухвалі суду зазначається, що під час обшуку слідчі зафіксували й інші предмети – чотири блокноти з рукописними записами, аркуш з виписками з законодавства, кілька флешок і мобільні телефони.

Матеріали справи свідчать, що після скоєння злочину підозрюваний спалив свій одяг, розібрав велосипед і викинув зброю в озеро.