У Порошенко говорят, что Зеленский не хочет дебатов 14 апреля

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского не подтверждает его участие в дебатах 14 апреля, которые предложил его конкурент по выборам Петр Порошенко. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил глава президентской фракции БПП Артур Герасимов.

"Петр Порошенко примет участие в дебатах на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14. К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов или не хочет участвовать в дебатах", - сказал нардеп.

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Также, по словам Герасимова, нет конкретного ответа от Зеленского и по поводу дебатов 19 апреля.

Сегодня у Зеленского предложили провести дебаты с Порошенко по телемосту.

Президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.