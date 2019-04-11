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11.04.2019, 13:46

У Порошенко говорят, что Зеленский не хочет дебатов 14 апреля

У Порошенко говорят, что Зеленский не хочет дебатов 14 апреля - Фото
Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня у кандидата Владимира Зеленского заявили, что он не против устроить дебаты 19 апреля "по телемосту": Порошенко - в студии, он - на стадионе

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Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского не подтверждает его участие в дебатах 14 апреля, которые предложил его конкурент по выборам Петр Порошенко. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил глава президентской фракции БПП Артур Герасимов.

"Петр Порошенко примет участие в дебатах на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:14. К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов или не хочет участвовать в дебатах", - сказал нардеп.

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Также, по словам Герасимова, нет конкретного ответа от Зеленского и по поводу дебатов 19 апреля.

Сегодня у Зеленского предложили провести дебаты с Порошенко по телемосту.

Президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.

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Теги: Артур Герасимов, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
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