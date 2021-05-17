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"Вряд ли это серьезно". У Путина отреагировали на идею обменять Медведчука

17.05.2021, 13:00
Владимир Путин и Виктор Медведчук (скриншот видео)

В Кремле "вряд ли склонны серьезно рассматривать" идею обмена подозреваемого в госизмене кума президента РФ Владимира Путина и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на заключенных в России украинцев. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

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Песков назвал Медведчука "украинским политиком", а ситуацию вокруг него – якобы "внутриукраинской политической кухней". Он говорит, что "не знает", почему "предлагается украинских политиков выставлять на обмен".

"Это вопрос, хочет ли этого сам украинский политик с кем-то поменяться", – сказал спикер Кремля.

Песков также считает, что идея обмена Медведчука – "достаточно несформулированная". Поэтому в Кремле "вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать", добавил пресс-секретарь Путина.

Читайте также: Дело Медведчука. В Кремле заявили, что "вряд ли" могут ему помочь

Марк Сировой
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