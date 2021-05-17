"Вряд ли это серьезно". У Путина отреагировали на идею обменять Медведчука
В Кремле "вряд ли склонны серьезно рассматривать" идею обмена подозреваемого в госизмене кума президента РФ Владимира Путина и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на заключенных в России украинцев. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.
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Песков назвал Медведчука "украинским политиком", а ситуацию вокруг него – якобы "внутриукраинской политической кухней". Он говорит, что "не знает", почему "предлагается украинских политиков выставлять на обмен".
"Это вопрос, хочет ли этого сам украинский политик с кем-то поменяться", – сказал спикер Кремля.
Песков также считает, что идея обмена Медведчука – "достаточно несформулированная". Поэтому в Кремле "вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать", добавил пресс-секретарь Путина.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.
- 15 мая секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что если Медведчука признают виновным, то его могут обменять на заключенных в РФ украинцев.
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